Pallanuoto femminile - l’Astralpool Sabadell vince la Champions League! Sofia Giustini top scorer della finale!

(Di domenica 21 aprile 2024) La compagine catalana della2023-2024 di: la Final Four disputata a Barcellona, in Spagna, assegna alla compagine iberica la maggiore competizione europea per squadre di club. Nella finalissimaregola con un netto 16-10 le elleniche dell’Olympiacos Pireo, unica formazione non catalana ad essere giunta alla Final Four. Ildilata il gap con le greche a mano a mano nei primi tre quarti e poi gestisce nel: dopo il 2-1prima frazione, già a metà gara lo score recita 7-4. Nel terzo quarto il colpo del ko col parziale di 6-3 che porta il punteggio sul 13-7, infine amministrazione ...

Sono andati in scena quest’oggi i due posticipi del terzultimo turno della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto femminile : la SIS Roma , bissando il successo centrato nella finale ... (oasport)

L’Ekipe Orizzonte vince la regular season della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto femminile : nella penultima giornata le etnee passano per 9-11 in casa del Trieste e mantengono inalterato il ... (oasport)

La Final Four della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile ha visto andare in scena quest’oggi a Barcellona, in Spagna, le semifinali, che hanno decretato le due formazioni che domani ... (oasport)

Cosenza Pallanuoto, doppio impegno casalingo: i risultati - Continua il campionato della Cosenza Pallanuoto: perde la femminile in A1 e vince la maschile in C. I commenti dei mister ...strettoweb

Pallanuoto a2 donne. La Rari Nantes chiude con Parma. Poi via ai playoff - La Rari Nantes Bologna affronta Parma nell'ultima sfida di stagione regolare. Dopo il derby, si concentrerà sui playoff. Altre partite in programma. Classifica attuale: Orobica in testa, seguita da Ra ...ilrestodelcarlino