Pallamano Modena deve rinviare la salvezza - Carpine a valanga Carpi ko nel derby | è retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Adesso è davvero finita. Dopo 3 stagioni lasaluta la Serie A Gold dopo un anno nero, con appena 3 vittorie in 24 gare e 12 ko su 12 in trasferta. La sentenza arriva neldi Rubiera, che la squadra di Serafini guida per 50’ (anche sul +5), ma che poi nei 9’ finali si vede sfilare di mano 30-29 dai reggiani, che ora a +4 a 2 gare dalla fine e con lo scontro diretto favorevole non possono più essere raggiunti. In un PalaBursi stracolmoparte a tutto gas e va sul 6-1 al 9’ con un Marques Costa (9 alla fine per lui) immarcabile. Rubiera al 20’ con un break di 6-2 riesce a trovare la parità sul 12-12, anche se Coppola e Mejri la rimandano sul -2 (16-14) all’intervallo. Nella ripresatiene la testa avanti per 20’. Il momento chiave al 50’: in doppia inferiorità ...