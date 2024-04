Palladino è carico | | Noi cresciuti tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Chissà se varrà una cena pagata o un giorno di riposo in più. Di certo varrà molto più di un derby lombardo, dell’allievo contro il maestro, della sfida a chi è stato capace di accompagnare alla porta dell’Europa League nientemeno che il Liverpool di Jurgen Klopp. Contro l’Atalanta, al Monza non servono nuovi stimoli. Ne basta uno: dei 95 punti conquistati nelle 70 giornate giocate in Serie A nella propria storia, nessun punto è stato conquistato contro la Dea di Gian Piero Gasperini. Perché "Il calcio è fatto di stimoli e questo è un gruppo che ha voglia di competizione - commenta-. C’è grande voglia di fare bene e continuare così". Poi l’allenatore entra nello specifico: "L’Atalanta è una corazzata che ha tutto, difficilissima da affrontare, ma noi ce la giocheremo e cercheremo di darle filo da torcere provando a essere perfetti". Va da sé che non ...