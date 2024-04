Pagelle Real Madrid-Barcellona 3-2 | voti e tabellino Liga 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Lee idi3-2, match della trentaduesima giornata diche avvicina i Blancos verso la vittoria aritmetica del campionato. La squadra di Ancelotti sale a 81 punti, undici in più dei blaugrana. Tanti gli episodi nel primo tempo. Il primo, al 6?, sorride alche passa in vantaggio con un colpo di testa di Christensen, bravo a sfruttare un’uscita sbagliata di Lunin sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra. La reazione delè affidata a Vazquez che al 16? salta Cancelo e subisce fallo in area da Cubarsì. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri Vinicius non perdona Ter Stegen. Nel primo tempo c’è spazio anche per un gol fantasma: Yamal sfrutta un corner e devia verso ...