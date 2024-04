Pagelle GP Cina 2024 F1 | Norris MVP - tutto troppo facile per Verstappen Passo indietro della Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) LEDEL GPMax9:. Perfetto nelle pochi fasi delicatesua gara (lo start e le ripartenze dalla Safety Car), sfodera un ritmo insostenibile per tutti gli altri e quindi non deve neanche spingere fino in fondo. Vittoria mai in discussione sin dal venerdì e superiorità disarmante, in attesa degli sviluppi delle varie macchine. Lando9: vero MVPdomenica a Shanghai. Questa volta non esagera in partenza e poi mette in mostra un ritmo davvero fantastico ed un’ottima gestione delle gomme sulla lunga distanza con la sua McLaren. La Safety Car gli dà una mano per superare Perez con la strategia ai box, poi però Lando legittima la seconda posizione finale con un ...