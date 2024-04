PAGELLE – De Lorenzo è il simbolo dello sfacelo - dell’oscenità ormai permanente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 aprile 2024) Ledi Empoli-Napoli 1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Rimandando alla voce successiva, quella più appropriata sul Capitano che fu, il sermone ad usum populi, per il giovane Meret mi limito a una sola immagine, cara Ilaria, in questo sabato pomeriggio in cui ci siamo chiesti per l’ennesima volta ma cosa è stato di un amore e di uno scudetto. E’ quella del gol autoctono arrivato che erano appena cinque minuti dall’inizio: lui, il povero Meret, costretto all’edificazione dal basso dall’ideologia dominante, ha visto il rivale Caprile fare un lancio lungo per Giasy che poi ha portato alla rete del desaparecido Cerri. Non deve essere stato bello. In fondo, l’umiliazione odierna è la nemesi perfetta per questo mortifero quattro tre tre, laddove il presidente (all’epoca non ancora il Duce solingo del post-tricolore) s’innamorò del sarrismo e del ...