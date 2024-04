Ospedale Fatebenefratelli | stanca di aspettare prende a calci un’infermiera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 aprile 2024) Stufa dise lacol personale dell', aggredendo. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri sera a Napoli, una cinquantenne incensurata, che è stata denunciata. Sul posto, nel pronto soccorso dell', sono intervenuti i carabinieri della compagnia Bagnoli, allertati dal 112. Secondo la loro ricostruzione la donna, a quanto pare insofferente per i tempi di attesa, ha cominciato are ae spintoni l'infermiera del pronto soccorso, tentando di entrare nell'area riservata al personale sanitario. I carabinieri l'hanno denunciata per aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.