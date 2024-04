(Di domenica 21 aprile 2024) L’impennata del prezzo dell’oro sembra un riflesso del bene-rifugio da economia di: nel giro di un mese e mezzo si è passati dai 60 ai 72 euro al grammo, ultima quotazione di ieri. In questo contestosi prepara la sua fiera di primavera in cui vuole consolidare il ruolo di leader a livello nazionale nel comparto del gioiello. Orosi svolgerà dall’11 al 14 maggio, ancora con idiche spingono instabilità e incertezza sui mercati internazionali. Le bombe che incendiano il Medio Oriente e l’Ucraina costringono i mercati all’altalena dell’instabilità. La preoccupazione è legata soprattutto "al conflitto tra Israele e Palestina e alla recente tensione con l’Iran. Già l’azione israeliana sulla Palestina aveva provocato ripercussioni per il collegamento del Paese con ...

Arezzo , 12 aprile 2024 – Un’altra clamorosa rapina nella notte. Questa volta è finita nel mirino la Nicol Preziosi, un’azienda di Anghiari in Valtiberina, specializzata in lavorazione di monili in ... (lanazione)

Arezzo , 12 aprile 2024 – Un’altra clamorosa rapina nella notte. Questa volta è finita nel mirino la Nicol Preziosi, un’azienda orafa di Anghiari in Valtiberina specializzata in lavorazione di monili ... (lanazione)

Oro Arezzo lancia la sfida al mondo. Ma i venti di guerra fanno paura - L’impennata del prezzo dell’oro sembra un riflesso del bene-rifugio da economia di guerra: nel giro di un mese e mezzo si è passati dai 60 ai 72 euro al grammo, ultima quotazione di ieri. In questo co ...lanazione

Il ritorno di OroArezzo. Cinque mercati in crescita - L’edizione dall’11 al 14 maggio tra classico e contemporaneo ad Arezzo Fiere. In arrivo i grandi player esteri per i gioielli nuziali, diamanti e non solo.lanazione

OroArezzo: ai nastri di partenza l'edizione 2024 tra novità e conferme - I player esteri per i gioielli nuziali, diamanti, rivisitazioni dei classici: Turchia, Spagna e Portogallo scelgono la piattaforma aretina per il loro business ...arezzonotizie