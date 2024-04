Orban |  L’Occidente è a un passo dal mandare truppe in Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) ?«Siamo a undall’invio dida parte dell’Occidente in». È la previsione del premier ungherese Viktonpubblicata sul suo account Facebook. «Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l’Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco – prosegue il leader ungherese -. In Europa l’atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti».precisa però che il suo Paese «deve restarne fuori. Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l’Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze». L'articolo proviene da The Social Post.