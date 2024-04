Operatore sanitario muore mentre salva paziente Addio Roberto

Lucca, 15 aprile 2024 – Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450 posti disponibili per i Corsi di operatore socio sanitario (Oss). In particolare l’offerta ... (lanazione)

Arezzo, 18 aprile 2024 – L’Asl Toscana Sud Est comunica che sono stati pubblicati il 15 aprile scorso da Estar due bandi per corsi per diventare operatore socio sanitario (oss) che interessano ... (lanazione)

Roma, Operatore del 118 morto sul lavoro per un infarto: stava soccorrendo un paziente in arresto cardiaco - Roma, Operatore del 118 morto sul lavoro per un infarto: stava soccorrendo un paziente in arresto cardiaco a Monterotondo quando ha avuto il malore ...notizie.virgilio

