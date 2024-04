(Di domenica 21 aprile 2024)(Milano), 21 aprile 2024 - "Prima il silenzio poi la diffamazione". Lache si è dataindiventa un caso politico. Dopo sei giorni di silenzio da parte dell'amministrazione comunale, più volte sollecitata su quanto accaduto inlunedì scorso, in seguito alla manifestazione tenutasi sabato mattinaale alla quale hanno preso parte 600 operesi (che hanno firmato una petizione di solidarietà alla vittima e di contestuali richiesta di dimissioni della sindaca), è uscito con una nota, con la quale dichiara che non vi sono sfratti in atto: "Attualmente non ci sono sfratti esecutivi in corso anelle case sociali. Nel 2019 la Giunta Nucera-Fusco, con specifico incarico dato ad un consulente legale, ...

Opera (Milano), 15 aprile 2024 – Momenti di terrore all'interno del municipio di Opera , attorno alle 16, quando una donna di 58 anni è entrata in Comune chiedendo di essere ricevuta da qualche ... (ilgiorno)

Opera (Milano), 20 aprile 2024 – Da questa mattina davanti alla sede del municipio di Opera è in corso una manifestazione di solidarietà per la 55enne sfrattata che si è data fuoco all'interno del ... (ilgiorno)

Opera, sfrattata si dà fuoco davanti al municipio. La versione del Comune: “La donna era in grado di pagare l’affitto” - Opera (Milano), 21 aprile 2024 - "Prima il silenzio poi la diffamazione". La donna che si è data fuoco in comune diventa un caso politico. Dopo sei giorni di silenzio da parte dell'amministrazione com ...ilgiorno

Protesta contro gli sfratti a Opera, una panchina e 600 firme: "Il Comune non ci ascolta" - Manifestazione di solidarietà per la 55enne che si è data fuoco lunedì. "Nessuno ha ancora spiegato cos’è successo. Non è curiosità ma giustizia" ...ilgiorno

I documenti del Ponte sullo Stretto sono corrotti e illeggibili - Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è incappato in problemi burocratici e tecnici durante la fase di Valutazione di Impatto Ambientale ...news.fidelityhouse.eu