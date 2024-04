Omicidio nel carcere di Opera - Domenico Massari ha ucciso Antonio Magrini perché “ha cambiato il canale in tv”

Uccise la ex al karaoke, Domenico Massari strangola compagno di cella - L’uomo ha ucciso giovedì sera il narcos Antonio Magrini, al culmine di una lite per gli spazi che condividevano in quanto compagni di cella. L’autorità giudiziaria è al lavoro per condurre le indagini ...primocanale

Pestaggio di Piazza Mercato: contestata aggravante al 'branco', già due condanne a 10 anni per tentato Omicidio - Matteo Gesualdo classe 2003, Luigi Cognetti e Raffale Palladino classe 2004, arrestati il 26 luglio 2023 sono accusati di rapina e tentato Omicidio. La difesa punta a far derubricare il reato in lesio ...foggiatoday

Lite violenta tra due carcerati baresi, uno uccide l’altro strangolandolo - Una lite violenta tra due detenuti nel carcere di Opera a Milano ha portato alla morte di Antonio Magrini, 68 anni, originario di Bari, la sera di venerdì. Dettagli dell'incidente e profili dei detenu ...baritalianews