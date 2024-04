Omicidio Lecco - accoltellato assessore comunale Fermato il vicino di casa

(Di domenica 21 aprile 2024)in strada questa mattina nel piccolo centro montano di Esino Lario, in provincia di. Un uomo di 53 anni, di nome Pierluigi Beghetto, è statoalla gola e colpito con un mattone alla testa, in via Giuseppe Verdi. La vittima eradella giunta del sindaco Pietro Pensa, ed era conosciuto in paese per la sua attività di apicoltore. L’è avvenuto intorno alle 9.30 a poca distanza dal centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che svolgono le indagini coordinate dalla Procura di. L’aggressore avrebbe confessato subito l’dopo aver chiamato i soccorsi.

Omicidio a Esino Lario , comune in provincia di Lecco : il consigliere Pierluigi Beghetto , ex assessore , accoltellato per strada (notizie.virgilio)

Ucciso a bastonate e coltellate: la vittima è un assessore comunale (NOME e FOTO) - Da quando è stato possibile accertare, il 53enne sarebbe stato ammazzato al culmine di una lite per problemi di vicinato ...zoom24

Ucciso a coltellate ex assessore di Comune del Lecchese - Pierluigi Beghetto, consigliere comunale ed ex assessore del Comune di Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato ucciso accoltellato, in strada, in via Giuseppe Verdi.blogsicilia

Omicidio a Esino Lario: l'assessore Pierluigi Beghetto ucciso dal vicino di casa con problemi psicologici - Omicidio a Esino Lario, in provincia di Lecco. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato in strada ed è morto. Si tratta dell'assessore comunale Pierluigi Beghetto.globalist