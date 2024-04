Omicidio in strada a Esino Lario - ucciso a coltellate l’assessore Pierluigi Beghetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024)questa mattina ad, centro montano in provincia di Lecco. La vittima è, assessore comunale di 53 anni, è morto accoltellato in paese. L’è avvenuto intorno alle 9,30 in via Verdi, vicino al centro del paese. Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l’elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da The Social Post.