Olimpia non fare scherzi Milano ritrova l’ex Gentile

(Di domenica 21 aprile 2024) La partita non è di certo di quelle con maggior appeal del campionato, eppure è una gara molto importante per l’perchè a tre giornate dal termine non può di certo perdere il treno per i primi posti in classifica. Oggi, alle 17, al Forum i biancorossi giocheranno contro la Givova Scafati, già salva, ma ancora in piena corsa playoff. Sarà una sfida particolare come tutte quelle in cui arriva nell’arena milaneseAlessandro, ormai lontano dall’dal 2017, ma che rimane legato all’Armani per i suoi scudetti e per il suo ruolo di capitano. Ettore Messina continua ad avere le assenze delle ultime gare, con gli infortuni di Mirotic, Lo e Hall che, se non altro, risolvono qualsiasi dubbio a livello di turnover. Sarà l’ennesima occasione per provare a dare una chance a ...

