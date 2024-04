Oggi e domani Basilicata al voto per le regionali

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 aprile 2024) Le urne insi sono aperte dalle 7 di domenica mattina. Sono 131 i Comuni interessati dale 682 le sezioni. I lucani chiamati alle urne sono 567.959. Dovranno eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Domenica si vota sino alle ore 23. Seggi aperti anche lunedì dalle 7 alle 15. Al termine si procederà con lo spoglio delle schede. Per la presidenza corrono Vito Bardi (sostenuto da sette simboli: centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi), Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli) e Eustachio Follia (Volt).