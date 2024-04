Nuovo ambulatorio a Sambuca Tutti i giovedì ci sarà il dottore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Sotto la lente d’ingrandimento di "Prospettiva futuro" ci sono l’ospedale Pacini e i beni dell’Asl collegati. Intanto c’è un. Dopo le preoccupazioni esternate dal sindaco Marmo, anche l’opposizione consiliare di minoranza esprime timori per il futuro di quello Spedale che la Montagna continua a considerare un bene non negoziabile. La questione sollevata dal capogruppo Franco Del Re, parte dall’ipotesi di vendita, da parte della Ausl, della ex farmacia, bene che, secondo il comunicato del gruppo di Del Re, ricade nel perimetro del Pacini. "La Azienda Usl Toscana Centro – si legge nella nota di Del Re – ha messo in vendita i locali che ospitavano la Farmacia di San Marcello. Vendere è un errore. Ragionando in termini di prossima istituzione della Casa di Comunità la ex farmacia, nel contesto del complesso ...