Nuovo allenatore - De Laurentiis ha fretta | un nome insidia Conte

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildel futurodel Napoli è ancora avvolto nella nebbia: oltre a, le quotazioni di un tecnico di Serie A sono in aumento. Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Aurelio Desta provando a mettere a posto i primi tasselli per provare a svoltare dopo una stagione indegna. Gli azzurri, con ogni probabilità, sono i peggiori campioni d’Italia nella storia della Serie A. All’ombra del Vesuvio non ha funzionato nulla dopo una stagione in cui, invece, ha funzionato tutto. De, dunque, è chiamato ad un’impresa, ma, a differenza della scorsa estate, si farà aiutare in maniera diversa. Giovanni Manna, prossimo ds azzurro, ha sicuramente un esperienza più ampia per quanto riguarda i top club rispetto a Mauro Meluso. Il suo apporto, dunque, sarà fondamentale e ...