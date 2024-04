Nuova settimana di riprese E Hunt fa la turista in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Proseguono instorico ledel film di Peter Greenaway, anche grazie al supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle complesse. Mentre prosegue la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu, nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del TPL, arrivano nuovi provvedimenti che interessano la circolazione e la sosta, in vista delladi lavorazione, sulla base dell’aggiornamento del piano di. Lunedìin via Sant’Andrea, via Guinigi, Palazzo Cenami (interni) e via Roma. Martedì, invece le aree interessate saranno piazza del Carmine, piazza San Gregorio, via San Gregorio, via Sant’Andrea, piazza Guidiccioni e via Guinigi. Saranno ...