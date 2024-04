Nuova sede pompieri Il Comune parli chiaro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) "L’Amministrazione comunale dica chiaramente se intende destinare un’area ai vigili del fuoco. In alternativa si assuma la responsabilità di possibili disservizi al soccorso pubblico, anche ai Comuni limitrofi, più di trenta, dovuti alle condizioni logistiche inadeguate e sicurezza sul lavoro al limite del consentito". Ad alzare le barricate è il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Co.Na.Po. di Pavia che segnala la grave situazione dellacentrale di via Campari. "A seguito della manifestazione di interesse da parte del Comando per un’area in zona Pavia Ovest – dice il segretario provinciale Simone Fidanza – pare che ilabbia risposto con poca celerità, oltretutto manifestando un valore del terreno a dir poco sconveniente per il ministero che dovrebbe acquistare l’area e poi edificare la struttura". È da vent’anni che a Pavia si parla ...