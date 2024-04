Nuova pandemia - gli scienziati sono certi | la malattia più pericolosa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Sarà l’influenza a causare la prossima? Secondo un sondaggio anticipato dal Guardian, il 57% dei più importanti studiosi è convinto che sarà proprio questo patogeno stagionale a raggiungere una diffusione globale. La costante evoluzione del virus che si manifesta in nuovi focolai ogni anno, è identificata come la sua forza principale da Jon Salmanton-García, ricercatore dell’Università di Colonia e autore dello studio che ha visto la partecipazione di 187esperti in materia. Il dettaglio di tale ricerca verrà presentato al congresso della Società Europea di Clinica Microbiologica e le Malattie Infettive (ESCMID) a Barcellona la prossima settimana. “L’influenza ritorna ogni inverno,” ha dichiarato Salmanton-García, “e potrebbe essere descritta come una serie di piccole pandemie.” Secondo il 21% degli...