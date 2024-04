Nottingham Forest furioso | 3 rigori non dati da Taylor E il Var è tifoso del Luton - ma non l’hanno cambiato

(Di domenica 21 aprile 2024) Tweet al veleno da parte del, che su Twitter si lascia andare a un attacco senza precedenti nei confronti della direzione arbitrale dello scontro salvezza perso con l’Everton quest’oggi. Questo quanto pubblicato dal club britannico sui social: “Tre decisioni pessime, trenon comminati, che semplicemente non possiamo accettare. Avevamo avvisato prima della partita il Professional Game Match Officials Limited che il VAR eradel, ma non. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il club ora valuterà le sue opzioni”. Alla base della protesta ci sono tre situazioni dubbie in area di rigore, almeno una di queste clamorosa, in cui l’arbitro, ben noto ai tifosi della Roma per il suo ...

Everton e Nottingham Forest conosceranno già il risultato di Luton Town-Brentford ma comunque vada il loro è uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere tra due club la cui stagione è stata ... (infobetting)

Everton-Nottingham: polemiche sul Var e ‘furto’ denunciato dal Forest - Il Nottingham Forest subisce una sconfitta per 2-0 contro l'Everton in un cruciale scontro salvezza della Premier League. Dopo la partita, il Nottingham ...footballnews24

Beto sviene in Everton-Nottingham: maschera d'ossigeno, fuori in barella - Grande paura per Beto. L`ex attaccante dell`Udinese e ora all`Everton ha perso i senti in campo in seguito ad un contrasto di gioco nel corso della sfida di Premier.calciomercato

Crolla a terra dopo un contrasto: portato fuori con l’ossigeno - Dopo il caso di N'Dicka, un altro grande spavento in campo per un giocatore: è stato necessario l'uso dell'ossigeno per Beto ...calciomercato