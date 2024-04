Non sarà facile ma bisogna vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) "L’esclusione della Pistoiese ci ha scombinato i piani – dice Paolo Beretti, mister del Lentigione – certo, se le vinciamo entrambe i play-off sono sicuri, ma non sono gare facili. Il Prato doveva essere nelle zone alte della classifica, ha avuto un cammino complicato, ma ora si è ripreso". Ed in effetti la rinuncia della Pistoiese a concludere il campionato ha provocato scossoni, perché tutte le partite giocate dai toscani sono state cancellate. Chi aveva perso due volte dagli arancioni, in classifica resta dov’è, ma chi aveva vinto due volte si è visto togliere sei punti. Il Lentigione, tre punti e una gara in meno da giocare. In ogni caso il Prato di Maurizio Ridolfi (terzo allenatore della stagione) è settimo a 44 punti e teoricamente non fuori dai play-off. In trasferta ha colto 16 punti con i suoi bomber Iusuf Cela (6 gol) e Riccardo Moreo (5), sfruttando però anche i 5 ...