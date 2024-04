Noi portiamo la verità Post-leghismo e filorussi - ecco l’enclave di Putin in Veneto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 aprile 2024) Verona. Tutto è preparato a puntino. L’aquila dei Romanov e il leone di San Marco. Le bandiere di Donetsk e Lugansk. Perfino la rievocazione storica: spiccano sul palco uno sciavòn della Serenissima e una milizia civica dalla livrea… gialloblù. “Ocio che sti qua sono i colori scaligeri, mica quelli dell’Ucraina”. Si ride per non piangere. “Questo invece è il vessillo di Dio”: la chiesa ortodossa russa. Ma c’è anche quella cattolica, che fa gli onori di casa. Insieme a ex leghisti ed ex fascisti. Con un po’ di salsa borbonica e residui di berlusconismo. Crossover micidiale. “Sono tre ore che parlo di Crimea, sanzioni contro la Russia e Repubblica di Venezia: ho paura di aver perso il filo”, dice ad un certo punto Stefano Valdegamberi – e al suoo l’avremmo perso anche noi. Il consigliere regionale eletto in Lista Zaia, ora nel gruppo misto, è tra i grandi promotori ...