Netflix sta tenendo il meglio dei suoi show per la fine dell' anno

(Di domenica 21 aprile 2024) Come anticipato anche dall'Hollywood Reporter, Ted Sarandos diha promesso che nei prossimi mesi assisteremo al ritorno di alcunee serie più amatea piattaforma (a eccezione, probabilmente, di Stranger Things 5, ancora in alto mare). L'annuncio non è stato ancora seguito da abbinamenti certi di titoli e date, ma possiamo immaginare che da metà estate in poi, l'attesa dei fan sui titoli rimasti bloccati dagli scioperi di attori e sceneggiatori o da problemi oggettivi di produzione, sarà ben ripagata. Tra i grandi ritorni del 2024 sono attesi, per esempio, Squid Game e The Night Agent. La serie coreana ha impiegato tre anni per organizzare la sua seconda stagione, mentre il thriller politico americano ha girato i nuovi episodi in meno di 12 mesi per non lasciare i fan a bocca asciutta più del necessario. Tristemente ...