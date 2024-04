Netflix si aggiudica Calabasas - la serie prodotta da Kim Kardashian

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Secondo Deadline, dopo una guerra di offerte durata diverse settimane,si èta lo sviluppo e la distribuzione di, unaTV di cui Kimè produttrice esecutiva insieme alla star di American Horror Story Emma Roberts, alla creatrice di Pretty Little Liars Marlene King e Alexandra Milchan (Tár).è basato sul libro If You Lived Here You’d Be Famous By Now di Via Bleidner, con Marlene King pronta a scrivere l’adattamento e a fungere da showrunner. Sulla scia di The OC e Beverly Hills 90210,racconta la vita della sedicenne Via, studentessa cattolica del Midwest il cui mondo viene sconvolto quando la sua famiglia si trasferisce e lei è costretta a seguirla nel veloce mondo dellaHigh ...