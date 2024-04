Netanyahu | Assurde sanzioni contro Idf

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 14.08 "Lenon devono essere imposte alle forze di difesa israeliane". Così il premier,riguardo alle intenzioni Usa verso il battaglione Netzach Yehuda. Era stato il Segretario di Stato Usa Blinken ad annunciareil battaglione per violazioni dei diritti umani in Cisgiordania. "In un momento in cui i nostri soldati combattono i mostri del terrore, l'intenzione dia un'unità dell' Idf è il massimo dell'assurdità. Agiremo con tutti i mezziqueste mosse", aggiunge