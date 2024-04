Nel giardino dell’asilo spuntano strani fiori | dall’erba appare una pianta in via di estinzione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 aprile 2024) La scoperta è avvenuta per caso in una scuola di Camaiore, in provincia di Lucca, mentre si lavorava perre alcuni alberi donati dal Consorzio di Bonifica Toscana nord. Dal terreno diversi esemplari di una rara orchidea selvatica classificata come vicina alla minaccia di