Nel doppio fondo dell’auto contanti e un iPhone contraffatto | tre denunciati

(Di domenica 21 aprile 2024) Lodi, 21 aprile 2024 - Sull'auto 1700 euro ine un cellulare contrafatto, treallontanati da Lodi. I tre romeni indagati, portati in questura per l'identificazione, sono stati controllati dalla Polizia di Stato, a bordo di una BMW, mentre si trovavano a Lodi. Le persone in viaggio sul veicolo non hanno saputo giustificare la loro presenza in città e questo ha insospettito gli agenti, che hanno voluto vederci chiaro. I poliziotti della Questura di Lodi, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, hanno quindi denunciato i tre romeni per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Contestualmente, la Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso altrettante misure di prevenzione nei confronti dei soggetti coinvolti, ritenuti socialmente pericolosi, perché tutti gravati ...