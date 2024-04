Né col Pd né con Fabbri Siamo la vera alternativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle amministrative del 2019 Eliana Panfiglio si è candidata al ruolo di sindaca per il gruppo ’Uniti per Conselice’, rivestendo poi il ruolo di capogruppo in consiglio comunale per la stessa lista fino allo scorso anno. Ora l’imprenditrice lughese, con esperienza nei settori commerciale, farmaceutico e industriale, tenta di nuovo la corsa elettorale per le prossime amministrative nella lista ’Conselice Futura’ e lo fa senza risparmiare toni pungenti. "La nostra – spiega Panfiglio – è una lista assolutamente civica senza alcun partito alle spalle, nata dalla volontà di affermare valori di una destra istituzionale già capace di governare i nostri territori, senza affidare il proprio elettorato al pasticcio di una lista con all’interno i consiglieri e i referenti dei partiti di centrodestra locale e qualche ex elettore del Pd, con Gianfrancocandidato sindaco che ...