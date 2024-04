NBA Playoffs 2024 - le prime gare-1 seguono il fattore campo | vincono Cav - Wolv -s, Knicks e Nuggets

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) I due mesi più intriganti dell’anno sono iniziati: hanno preso il via iNBA con lequattro delle otto sfide di primo turno. Ad aprire le danze sono stati Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, con i padroni di casa che hanno mantenuto ilin questa gara-1 imponendosi 97-83. Una partita che ha ribadito un po’ quanto visto nel corso delle 82 partite di regular season: i Magic provano a giocarsela difendendo forte, ma in attacco hanno dei limiti evidenti. Paolo Banchero ne mette 24 con 7 rimbalzi e 5 assist, ma è anche protagonista di ben 9 turnovers. I Cavs ringraziano un Donovan Mitchell in grande spolvero con i suoi 30 punti, ma soprattutto dominano in area, con Jarrett Allen e Evan Mobley entrambi in doppia doppia: 16+18 il primo, 16+11 il secondo. NBA...