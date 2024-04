Navalnaya | Putin potrebbe usare nucleare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 11.22è imprevedibile, a un certo puntodecidere diarmi nucleari. A rilanciare l'allarme è Yulia,vedova di Alexei Navalny,in una intervista alla Dpa."Non sappiamo cosa aspettarci da lui (...),lui terrorizza le persone, le tiene in uno stato di paura, nessuno sa quello che farà". La vedova di Navalny parla poi dei recenti arresti di presunte spie russe in Europa:"lo fa da sempre. Inizia le guerre,uccide i suoi oppositori". E infine: "Sogno di tornare in Russia con i miei figli il più presto possibile".