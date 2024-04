Natale di Roma - ovvero il dovere di ricollegarsi al solco di Romolo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 apr – Sacro confine, netta divisione tra il noi e un loro. Il 21 aprile 753 a.C. sul Palatino nasce: iltracciato da– discendente della stirpe reale di Alba Longa, quindi di Enea – segna il primo pomerium di quello che sarebbe diventato il più grande impero che l’Europa abbia mai partorito.(non) fu fatta in un giorno La saggezza popolare vuole che l’Urbe non sia stata costruita in un giorno. Vero, ma solo in parte. Ossia pensando alla sua magnificenza, a quel villaggio di pastori guerrieri che – nel corso dei secoli – conquistò tutto il mondo allora conosciuto. Ma, nata daldi, fu figlia di un preciso rito di fondazione. Un punto zero che ha unito cielo e terra, forza verticale conficcata ...