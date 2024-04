Napoli, Conte e non solo: tre nomi per la panchina - suggestioni e la voglia di tornare a vincere Il Napoli valuta tre nomi per la panchina della prossima stagione tra sogni, suggestioni e la voglia di tornare a vincere. De Laurentiis ha tre nomi in ...calcionews24

IL MATTINO - Napoli, ennesima figuraccia, la squadra azzurra ha detto addio all'Europa - Il Mattino ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Empoli, in cui gli azzurri hanno perso 1-0: "Imbarazzante. Il Napoli dice definitivamente addio alle ultime chance per l'Europa che conta. L ...napolimagazine

MERCATO - Schira: "Conte obiettivo numero uno di ADL, la prima alternativa è Stefano Pioli" - "I piani di Aurelio De Laurentiis non cambiano, come rivelato settimana scorsa: il suo obiettivo principale come nuovo allenatore è ancora Antonio Conte e sta aspettando la risposta definitiva di Cont ...napolimagazine