Napoli - clima teso nella squadra | avevano trovato un capro espiatorio per il primo tempo deludente

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo la sconfitta contro l’Empoli, in casadi valutazioni. L’edizione odierna de Repubblica rivela un retroscena importante accaduto all’interno dello spogliatoio, con alcuni calciatori che avrebbero puntato il dito contro uno dei nuovi acquisti Aurelio De Laurentiis, il brasiliano Natan. “Natan è stato sostituito quasi a furor di popolo nell’intervallo, nel vano L'articolo

È Bari la città con il miglior clima in Italia. Il capoluogo pugliese conquista il primo posto nella classifica dell’indice del clima oggi pubblicato dal sole 24 Ore, aggiornato con i dati forniti ... (ildenaro)

Il capoluogo campano si colloca al 26esimo posto nella classifica della Città Italia ne con il miglior clima pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Napoli paese del sole come vuole la cartolina ... (2anews)

Napoli città del sole ? Fino a un certo punto. In Italia , infatti, il capoluogo campano occupa appena i 26esimo posto nella classifica delle città con il miglior clima stilata dal sole 24 Ore. Ad ... (teleclubitalia)

Napoli allo sbando: tensione nello spogliatoio - Campioni d'Italia allo sbando, dopo la dolorosa sconfitta subita a Empoli. clima negativo in casa Napoli, relegato all'ottavo posto in classifica e ormai ...footballnews24

Repubblica - Volano stracci in spogliatoio! Gestacci di insofferenza tra i giocatori: il retroscena - Il clima in casa Napoli non è di certo dei migliori, ancor di più dopo la cocente sconfitta di ieri al Castellani contro l'Empoli. La reazione della squadra viene raccontata da La Repubblica: "Sono ...tuttonapoli

Napoli, lite nello spogliatotio: “volano gli stracci tra i calciatori” - La pesante sconfitta subita a Empoli ha fatto esplodere forti tensioni e nervosismi all’interno dello spogliatoio del Napoli, come riportato da Repubblica. Un vero e proprio psicodramma si sarebbe ...napolipiu