Napoli - Calzona Difficile arrivare in Champion - un dato è sconcertante

Giaccherini : Oggi Zielinski ha avuto un buon atteggiamento mi è piaciuto, ha anche sgridato i suoi compagni. Si vede che tiene a questa maglia Emanuele Giaccherini , ex calciatore azzurro e oggi ... (terzotemponapoli)

I numeri non mentono mai. I numeri del Napoli sono lo specchio del disastro che si è consumato in questa scellerata stagione agonistica. Un fallimento totale sul piano sportivo per i campioni... (ilmattino)

Giordano: "Italiano si allontana. Il nuovo allenatore del Napoli più probabile Ecco la classifica" - Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano : " Ho molto apprezzato che Calzona abbia chiesto scusa ai tifosi e si sia assunto delle colpe, anche che non g ...tuttonapoli

Niente ritiro, Calzona e staff dissuadono ADL. Anche un altro ostacolo a frenare il presidente - Il Napoli non andrà in ritiro punitivo dopo il ko di ieri ad Empoli. La decisione presa a caldo dal presidente Aurelio De Laurentiis non è stata recepita al meglio dallo staff tecnico azzurro, scrive ...tuttonapoli

Rebus panchina Napoli: da Conte a Pioli passando per Gasperini | CM.IT - All’indomani dell’ennesima sconfitta stagionale patita dal Napoli campione d’Italia in carica, questa volta sul campo dell’ Empoli di Davide Nicola che conquista così tre punti fondamentali per la ...calciomercato