Napoli - caccia al difensore | da Buongiorno a Hanck - i 5 nomi caldi

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildeve rinforzare la difesa in vista della prossima stagione., Scalvini, Theate,o e Todibo le principali opzioni sul taccuino di Manna. Con l’attuale stagione ormai compromessa, in casasi inizia già a programmare la campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Un reparto sul quale si concentreranno gli sforzi maggiori è sicuramente la difesa, apparsa troppo fragile nonostante l’investimento su Natan. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo Manna avrebbe già messo nel mirino 5 potenziali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.e Scalvini le opzioni top In cima alla lista sembrerebbero esserci i profili di Alessandrodel Torino e Giorgio Scalvini ...

Il Napoli di Calzona affronta il Frosinone per la trentaduesima giornata, gli azzurri devono vincere per restare in scia delle squadre sopra in classifica e sperare per le prossime coppe europee ...

SERIE A - Salernitana-Fiorentina 0-2: viola sbancano l'Arechi, si avvicinano al Napoli in crisi - La Fiorentina batte la Salernitana all'Arechi per 2-0. Grazie a questo successo, i viola si portano a -2 punti dal Napoli in crisi. Alle ore 18 è andato in scena il posticipo tra Salernitana e Fiorent ...informazione

TUTTOSPORT, Obiettivo 1ª vittoria in trasferta dell'anno - La Fiorentina si presenterà a Salerno andando a caccia di una vittoria in trasferta che in campionato manca dal dicembre scorso, quando Biraghi e compagni si imposero per 0-1 a Monza, ...firenzeviola