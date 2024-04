Mutui | Bankitalia - a gennaio tassi scendono al 4,38%**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Adi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,38% da 4,82% di dicembre. Lo comunica la Banca d'Italia nel suo bollettino statistico 'Banche e moneta: serie nazionali', specificando come la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno sia stata del 22%, in calo dal 41% de mese precedente.