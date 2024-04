Muore in ospedale a 32 anni Quattordici indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Era stato portato al Pronto soccorso del "Misericordia" in stato confusionale e aveva trascorso lì la notte in osservazione. La mattina dopo, però, è morto. La Procura ha disposto l’autopsia e ha iscritto nel registro degli14 persone fra medici, infermieri e operatori sociosanitari che, a vario titolo, lo hanno seguito. Un atto dovuto, perché essendo l’autopsia un accertamento irripetibile gliavranno la possibilità di nominare un esperto di parte. In assenza dell’avviso di garanzia, viceversa, non avrebbero potuto farlo. Mor Awa Diop aveva 32ed era di nazionalità senegalese. Giovedì 11 è stato soccorso sull’Aurelia nord perché, in stato di evidente agitazione, si scagliava contro i veicoli in transito. Erano stati gli stessi automobilisti a dare l’allame facendo intervenire la Polizia municipale e il ...