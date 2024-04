Mossa sbagliata a Shanghai Leclerc-Sainz - sono scintille

(Di domenica 21 aprile 2024) Pole numero 100 per la Red Bull in Cina è quasi quasi sarei tentato di fermarmi qui. Stamattina alle 9 Verstappen partirà un’altra volta davanti a tutti, scortato dal fedele scudiero messicano Perez. Difficile, molto difficile non immaginare l’ennesima doppietta Bibitara. Anche perché la Ferrari… Indietro. Nelle qualifiche di, su asfalto asciutto, le Rosse siperse. Sesto, settimo. Davanti a loro, oltre alle irraggiungibili Red Bull, siposizionate anche la Aston Martin dell’Immortale Alonso e le due McLaren. Poco, troppo poco per sognare una domenica di gloria. Malinconica l’ammissione di Fred Vasseur: "Ci aspettavamo un risultato migliore. In qualifica la nostra prestazione è stata piuttosto incostante non solo da una fase all’altra, ma anche da un tentativo ...

Quale posizione occupano i prossimi avversari dei giallorossi in questo finale di campionato - In quest'ultima parte di campionato ogni sfida può essere decisiva per il conseguimento dei propri obiettivi e, come nelle partite ...pianetalecce

Bonuccci e gli altri. Quelli che... entrano per tirare il rigore. E lo sbagliano - Da Carragher al Mondiale 2006 all'ex azzurro ieri in Conference: non sempre la scelta mettere in campo uno specialista all'ultimo minuto paga. Ecco tutti gli errori più famosi ...gazzetta

Europa ’modello Draghi’, prima Mossa di Meloni - Bilancio (Europa) La premier, stretta dagli alleati, non si espone. Ma si dice «contenta che si parli di un italiano». Di Andrea Colombo ...ilmanifesto