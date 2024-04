Morto Vincenzo Agostino | un simbolo della ricerca della verità per il duplice omicidio del figlio Nino e della nuora Ida

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Quella lunga barba bianca è diventata un: la prova tangibile del dolore di un padre trasformato in una battaglia per la giustizia.oggi (domenica 21 aprile) all’età di 87 anni: per quasi 35 anni si è battuto per ottenere lasulla morte del, l’agente di polizia assassinato dalla mafia, assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, il 5 agosto del 1989. Da quel giorno Vicenzo non ha più tagliato la barba e i capelli: l’avrebbe fatto – come promesso davanti alla tomba del– solo dopo che fosse stata fattasui ...