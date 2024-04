Mortara - furto di notte forzando la porta del negozio | bottino di poche centinaia di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024)(Pavia), 21 aprile 2024 - Non volevano rubare i prodotti per animali dagli scaffali, hanno cercato solo i soldi in contanti, ma si sono dovuti accontentare di un magro, fuggendo conditenuti come fondo cassa. I ladri sono entrati in azione nellatra venerdì e ieri, sabato 20 aprile, ai danni del punto vendita di una catena di prodotti per animali in Strada Pavese a, unforse scelto perché non dotato di un impianto anticon allarme, vista anche la tipologia di prodotti in vendita, non certo tra gli obiettivi dei malviventi come invece ad esempio articoli di elettronica o tabacchi. Ilè stato così scoperto solo alla riapertura mattutina del ...