Monza-Atalanta - programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentatreesima giornata di. Da una parte i brianzoli che non hanno più particolari obiettivi di classifica ma vogliono provare a far più punti possibili, dall’altra la Dea che lotta per il quinto posto ed è soprattutto in lotta anche in altre due coppe, con tante speranze di agguantare il primo trofeo di questo ciclo pluriennale ricco di soddisfazioni. Chi la spunterà allo U-Power Stadium? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Alessandro Budel. SportFace.