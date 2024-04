Monza-Atalanta - Guinness o Report? La tv del 21 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Per la prima serata in tv, domenica 21alle 20.45 su DAZN di potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”. L’episodio di stasera sarà intitolato “E’ solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di ...