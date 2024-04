Monza-Atalanta 1-2 | il tabellino

I bergamaschi, rimaneggiati dopo l’impresa in Europa League, superano i brianzoli nonostante un finale nel quale i padroni di casa rischiano di pareggiarla colpendo un palo in extremis

L’Atalanta batte il Monza e sogna la Champions. Il maestro Gasperini supera l’allievo Palladino - I bergamaschi, rimaneggiati dopo l’impresa in Europa League, superano i brianzoli nonostante un finale nel quale i padroni di casa rischiano di pareggiarla colpendo un palo in extremis ...ilgiornale

Serie A: l'Atalanta va a vincere a casa del Monza (2-1) - Una vittoria fondamentale per poter riaprire tutto. L’Atalanta vince 2-1 a Monza grazie alle reti di De Ketelaere e Touré, inutile la rete nel finale messa a segno da Daniel Maldini, anche se il figli ...gazzettadiparma

HIGHLIGHTS | Maldini non basta, l’Atalanta vince grazie a De Ketelaere e Toure - Ecco come è andata a Monza, tra l'Atalanta di Gasperini e la squadra di Palladino, in un match valevole per la 33a giornata di Serie A ...calciomercato