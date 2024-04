Monza-Atalanta 0-0 LIVE

Il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Monza : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Atalanta e Monza si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A ... (calcionews24)

Sono partiti a bordo di 200 motorini, come sempre l’appuntamento è stato allo stadio, poi il passaggio per il centro di Bergamo via verso Monza. Circa 400 tifosi nerazzurri hanno sfidato le ... (bergamonews)