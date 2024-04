(Di domenica 21 aprile 2024) Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi, ramponi per i tratti più delicati. Ma proprio nell?atto di mettere i ramponi per la discesa del canalone, qualcosa è andato storto...

Monica Reginato scivola per 300 metri e muore sul Sorapiss: era un'alpinista esperta - Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi, ramponi per i tratti più delicati. Ma proprio nell’atto di mettere i ramponi per la discesa del canalone, qualcosa è andato ...leggo

Scivola e muore nel canalone sul Sorapiss. Monica Reginato di 55 anni era un'istruttrice Cai con «lo scialpinismo nel sangue» - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Cinquantacinque anni. Una vitalità fuori dal comune. Un amore per la montagna sconfinato. Ma anche la competenza per affrontarla. Monica Reginato, 55 ...ilgazzettino

Monica Reginato, scivola per 300 metri davanti agli amici mentre si allaccia i ramponi: scialpinista morta cadendo nel canalone sul Sorapiss - Stavano scendendo e si stava mettendo i ramponi quando è scivolata cadendo nel canalone. È morta così ieri Monica Reginato, 55enne ...ilmessaggero