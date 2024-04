Mondo del calcio sotto shock - il campionissimo rivela | Minacce di morte a mia figlia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilè passione, amore, unione, emozione, cultura. Ma molto spesso può trasformarsi in un coacervo di cattiveria epesanti, proprio come quelle rivolte alla famiglia del campione dopo le ultime partite. Ci sono tante cose che il, con la sua magia, è in grado di fare. Può regalare emozioni indelebili, può creare fratellanza anche fra fazioni opposte, può rendere vivi. Eppure non è sempre così. E talvolta può diventare la disciplina che, a causa di alcuni tifosi, si discosti il più possibile da quei valori che dovrebbe propinare. Basta veramente poco, infatti, affinché la tifoseria di una squadra, in un momento di difficoltà del proprio team, possa passare da essere la prima sostenitrice, a diventare l’incubo dei giocatori che ne vestono la maglia scendendo in campo. Esattamente questo è lo scenario che un super ...