Mondiali marcia a squadre Antalya 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Al viadomenica 21 aprile idi, in programma ad, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Grande attesa per la rassegna iridata a, importante banco di prova in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Primo test per la staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che esordirà alle Olimpiadi il prossimo 7 agosto. Le prime 22classificate in Turchia si qualificheranno alle Olimpiadi, dove ci saranno al via in tutto 25 nazioni, con 5 Paesi avranno la possibilità di qualificare anche una seconda staffetta. L’Italia si presenta aicon 20 atleti, schierando nella staffetta mista i campioni olimpici ...