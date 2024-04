Molti artisti hanno dipinto la Madonna con il bambino per celebrare l' emozione del momento in cui si riconosce l' origine del mondo Perché niente è più sacro dell' umano E invece ora una nuova Maternità fa discutere

(Di domenica 21 aprile 2024) Non c’è tema più universale, più, più assoluto,. Lae il, ovvero la madre con il figlio, sono il soggetto più frequente di tutta la pittura moderna da Cimabue fino alle soglie del Novecento. X Leggi anche › La donna che allatta di Vera Omodeo non ...

Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Quanto è divina la madre che allatta - Molti artisti hanno dipinto la Madonna con il bambino per celebrare l'emozione del momento in cui si riconosce l'origine del mondo. Perché niente è più sacro dell'umano. E invece ora una nuova Materni ...iodonna

Arte Prog Rock a Mestre - Arte Prog Rock a Mestre Si è svolto ieri sera, nell’Auditorium del Centro Candiani, un evento di musica rock prog con arte e storia della ...ilnuovoterraglio

Aborto, la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia: “Stiamo scambiando un delitto per un diritto” - “Stiamo scambiando un delitto per un diritto “: questo il pensiero della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia sull’ aborto, un diritto che in Italia viene tutelato dalla legge 194. L’argomento è a ...ilfattoquotidiano